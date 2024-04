Nella serata in cui Luka Doncic festeggia (con una vittoria) la sua partita n°400 in NBA – unico insieme a Oscar Robertson ad aver collezionato almeno 10.000 punti, 3.000 rimbalzi e 3.000 assist nelle prime 400 gare NBA – i suoi compagni ai Mavs gli preparano una bella sorpresa e scendono in campo nel riscaldamento pre-partita al Kaseya Center con una sopramaglia speciale. C’è scritto “Pravi MVP” e per decifrarne il messaggio serve un dizionario sloveno: nella lingua di Doncic, infatti, “pravi” vuol dire “vero”, e il messaggio che a Dallas vogliono far arrivare in tutta America è che il loro n°77 meriti il premio di miglior giocatore della stagione NBA. “Sapevamo che questa annata per lui sarebbe stata speciale – ha detto Kyrie Irving – perché si è fatto avanti come leader, anche vocale, sfidando me per primo e ogni giocatore della squadra a dare il meglio: e questo è il segno di un vero MVP. Le sue statistiche parlano per lui: per me è come un fratello, e voglio vederlo vincere il premio di MVP – anche se so che vincere, di squadra, è la sua priorità, quello che gli importa di più”. “Il suo resumé è migliore di quello di qualsiasi altro giocatore”, aggiunge P.J. Washington. “Non credo ci sia un giocatore che possa affermare con sicurezza di aver avuto una stagione migliore di quella di Luka. Oggi come oggi la miglior pallacanestro sul pianeta la gioca lui: è l’MVP”.