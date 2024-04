Poco dopo avrebbe sfiorato l'ennesima tripla doppia della sua stagione e della sua carriera con 37 punti, 12 assist e 9 rimbalzi, ma Luka Doncic aveva già iniziato nel riscaldamento pre-partita a dare spettacolo. Mentre si preparava per il derby texano contro Houston, infatti, lo sloveno provava l'impresa impossibile: un alley-oop di tacco per la schiacciata di Dwight Powell. Impossibile per molti, quasi per tutti, ma non per "Luka Magic"

