Zion Williamson verrà rivalutato tra due settimane. Questo il responso medico dopo che la superstar dei Pelicans ha dovuto lasciare il campo negli ultimi minuti della sfida di play-in (persa) contro i Lakers per quello che si è rivelato essere uno stiramento al bicipite femorale della gamba sinistra. Solo che due settimane potrebbe essere troppo tardi, per New Orleans, chiamata a giocarsi in casa venerdì notte contro Sacramento le ultime chance di playoff di questa stagione. E Zion Williamson, venerdì notte contro i Kings, non ci sarà. Una brutta tegola per New Orleans, soprattutto vista la clamorosa prestazione da 40 punti e 11 rimbalzi sciorinata dal n°1 dei Pelicans contro Anthony Davis e compagni. Il giocatore è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha confermato l’entità dell’infortunio: certa la sua assenza nella sfida per l’accesso ai playoff di venerdì notte contro Sacramento, la sua 4^ assenza in una gara di play-in dopo le due del 2022 (vinte contro San Antonio e Clippers) e quella del 2023 (persa contro OKC).

