Più che una partita di basket, quella tra Heat e Bulls rischia di diventare una battaglia in cui vince chi si dimostra in grado di restare in piedi. Due squadre con tanti assenti, a cominciare dal grande ex Jimmy Butler, si affrontano in una sfida che può portare ai playoff oppure a chiudere già la stagione. Appuntamento in diretta dall'1.00 su Sky Sport NBA

