Cominciano i playoff NBA in diretta su Sky e in streaming su NOW con gara-1 tra Minnesota e Phoenix alle 21.30 su Sky Sport NBA. I playoff sono "dove le superstar diventano leggende", come ci ricorda ESPN con un emozionante video nel quale le stelle di oggi incrociano le leggende del passato. Dal cinque tra LeBron James e Kobe Bryant agli abbracci tra Edwards e Garnett e il colloquio tra Tatum e Bill Russell, ecco il nuovo splendido promo dell'emittente USA

PLAYOFF NBA, LA PROGRAMMAZIONE SU SKY