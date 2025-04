Piove sul bagnato per Memphis. Dopo la rimonta da +29 subita in gara-3 da parte dei Thunder, complice l'uscita dal campo di Morant dopo una brutta caduta, è arrivata la notizia (riportata da ESPN) che Ja salterà gara-4 per l'infortunio rimediato all'anca sinistra. La stella dei Grizzlies era volata a terra cercando di chiudere al ferro in contropiede per un fallo scomposto di Dort, non tornando più in campo dopo aver tirato i liberi. Morant era stato poi visto seguire il finale della partita in stampelle. La situazione per i Grizzlies appare ora sportivamente disperata: nessuna squadra nella storia ha infatti mai ribaltato un 3-0 ai playoff, e loro dovranno provarci senza la loro stella. Gara-4 è stasera (sabato) a Memphis, con i Thunder che hanno il primo match point per chudere la serie.