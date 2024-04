La stagione di Golden State si è conclusa con la netta sconfitta patita per mano dei Kings al play-in, ma tutta la regular season dei ragazzi allenati da coach Steve Kerr è stata caratterizzata da continui alti e bassi. Gli Warriors per come li conosciamo, quelli vincenti costruiti attorno a Curry, Green e Thompson, potrebbero essere arrivati alla fine della loro corsa. E il futuro riserva decisioni complicate da prendere al più presto per provare a tornare competitivi