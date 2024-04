La scalata di Anthony Edwards verso il ruolo di uomo simbolo di tutta la NBA continua inarrestabile, tanto più ora che è arrivata anche l'incoronazione da chi quel ruolo l'ha ricoperto come mai nessuno prima e dopo di lui. Esaltato dalle sue giocate in gara-1 contro Phoenix, Michael Jordan lo ha definito "speciale". E "Ant" è pronto a tornare in campo per gara-2: diretta su Sky Sport Uno questa notte all'1.30 e repliche nella giornata di mercoledì 24 aprile con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Ci sono riconoscimenti che valgono più degli altri perché arrivano da qualcuno che nella fattispecie ha più esperienza e autorevolezza di chiunque altro. E per chi gioca a basket, in particolare in NBA, non esiste niente di meglio che ricevere un riconoscimento da Michael Jordan. Un po' perché MJ è quasi unanimemente considerato il miglior giocatore di sempre, un po' perchè l'ex leggenda dei Bulls non è esattamente nota per la sua generosità verbale nei confronti degli altri, soprattutto dei colleghi più giovani. Non a caso, quindi, quanto riportato da Stephen A. Smith a "First Take" ha fatto subito il giro del mondo.