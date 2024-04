In attesa di iniziare l'attesissima serie di playoff contro i Phoenix Suns, la giovane stella di Minnesota è intervenuta nel programma "NBA Today" per allargare la prospettiva verso il suo futuro. E Anthony Edwards ha mostrato di non avere dubbi su ciò che l'attende: nel giro di due o tre anni sarà lui il miglior giocatore della lega

Il presente porta la serie contro Phoenix, potenziale mina vagante dei playoff della Western Conference grazie al talento di Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, ma Anthony Edwards sembra già proiettato verso il futuro. La sfida con i Suns appare cruciale per i destini di Minnesota, che avrà il vantaggio del fattore campo ed è reduce da una regular season in cui fino all'ultima giornata ha lottato per la vetta dell'Ovest, e in attesa di scendere in campo la giovane stella dei T'Wolves è intervenuta a "NBA Today" mettendo in mostra la ben nota convinzione nei propri mezzi. "Penso di essere al 40% del mio potenziale" ha risposto Edwards quando gli è stato chiesto a quale punto si trovasse nel suo percorso di crescita, "la gente si dimentica che sono solo alla mia 4° stagione in NBA e che ho solo 22 anni: ci sono molte cose che sto ancora imparando". "Credo che tra 2 o 3 anni tu sarai il miglior giocatore della NBA" ha quindi ipotizzato Austin Rivers, ex giocatore e ora commentatore per "ESPN", previsione con cui il diretto interessato si è detto d'accordo: "Sono d'accordo al 100%, mi ci vorranno 2 o 3 anni".