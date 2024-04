Quella arrivata nella notte per 112-105 è stata l'11° sconfitta consecutiva rimediata dai Lakers contro i Nuggets, e ha portato la serie sul 3-0 in favore dei campioni NBA in carica. Dopo il 4-0 patito nella finali della Western Conference un anno fa, lo spettro di un altro "cappotto" per mano di Denver si fa ora sempre più concreto. E in casa gialloviola si potrebbe già cominciare a pensare al futuro, con tante questioni ancora da risolvere per provare a tornare davvero competitivi