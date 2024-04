Per il suo debutto casalingo ai playoff in questa stagione Luka Doncic ha voluto fare le cose in grande: prima si è presentato con una Camaro del 1968 ispirata alla colorazione delle scarpe che avrebbe poi indossato in campo contro gli L.A. Clippers; dopodiché appena entrato sul parquet per il riscaldamento è andato a salutare Florentino Perez, presidente del Real Madrid (suo ultimo club a cui è rimasto legatissimo) presente a bordo campo per la partita di playoff vinta dai Mavs