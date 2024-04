Non sappiamo se Joel Embiid abbia in programma un giro da turista a New York, visto che ormai vive negli Stati Uniti da più di dieci anni ed è anche diventato cittadino statunitense, tanto da essere convocato per Team USA in vista delle prossime Olimpiadi. Sappiamo però che nella Grande Mela non riceverà una grande accoglienza nelle prossime settimane, complice l’infuocata serie di playoff che stanno disputando i Knicks e i Sixers. Dopo il finale contestatissimo di gara-2 con i falli non fischiati su Tyrese Maxey e i timeout non concessi alla panchina di Philadelphia, anche in gara-3 ci sono state polemiche soprattutto per alcuni interventi al limite da parte di Joel Embiid non sanzionati dagli arbitri. L’MVP in carica ha poi concluso la sua partita con 50 punti a referto, suo nuovo massimo in carriera ai playoff, riaprendo la serie e assicurando ai suoi Sixers quantomeno di tornare a New York per gara-5 nella notte tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio. In quella trasferta newyorkese difficilmente Embiid lascerà il suo albergo se non per andare ad allenarsi, ma c’è un luogo che sicuramente gli è precluso: l’account ufficiale dell’Empire State Building, iconico grattacielo di Manhattan, ha infatti scritto su X che "Joel Embiid è bandito dall'Empire State Building", con un messaggio che ha raggiunto la bellezza di oltre 3 milioni di visualizzazioni. Evidentemente si tratta di una battuta per creare engagement e nessuno davvero si opporrà a Embiid se vorrà visitare l’ESB, ben visibile quando si esce dal dal Madison Square Garden visto che sono distanti meno di 10 minuti a piedi. Ma almeno fino a quando non si sarà risolta la serie tra Knicks e Sixers, per Embiid meglio trovare un altro luogo da visitare.