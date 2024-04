Le premesse in vista di gara-3 non erano delle migliori per Joel Embiid e i Sixers. La squadra, sotto 2-0 nella serie contro New York, si portava ancora addosso le scorie del controverso finale di gara-2, e la sua stella sembrava non trovare pace. Dopo l'infortunio al ginocchio sinistro che l'aveva tenuto fuori per oltre due mesi, infatti, Embiid si è trovato a dover affrontare un altro problema di salute. Subito dopo la conclusione della partita, chiusa con la vittoria 125-114 per Philadelphia, si è infatti diffusa la notizia che il centro dei Sixers soffrirebbe di una forma lieve della Paralisi di Bell. La problematica, che in sostanza riguarda una dsifunzione del nervo cranico che non permette di controllare i muscoli del viso, sarebbe emersa già durante la partita di play-in contro Miami, ma il diretto interessato aveva fin qui evitato di renderla pubblica per evitare distrazioni alla squadra. "È davvero fastidioso" ha commentato al termine della partita Embiid, "una versa sfortuna, ma devo continuare a tenere duro".