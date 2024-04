Martoriati dagli infortuni di Antetokounmpo e Lillard e senza Bobby Portis espulso nel primo quarto, i Milwaukee Bucks in gara-4 contro gli Indiana Pacers hanno rispolverato Danilo Gallinari, che non si alzava dalla panchina dal 12 aprile. Per l’azzurro 6 punti tutti nel secondo quarto con 3/5 al tiro, 3 rimbalzi, 2 assist ma anche un plus-minus di -11 in 13 minuti di gioco, senza riuscire a evitare la sconfitta che porta i Bucks a un solo ko dall'eliminazione al primo turno dei playoff