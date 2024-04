Murray elimina i Lakers, Boston vince, OKC 4-0

Come in gara-2, Jamal Murray segna il canestro della vittoria ed elimina i Los Angeles Lakers dai playoff, chiudendo come miglior realizzatore del match a quota 32 punti. Ai gialloviola non basta la tripla doppia sfiorata da LeBron James (30 punti, 9 rimbalzi, 11 assist). Boston vince di nuovo a Miami e si porta sul 3-1 nella serie grazie ai 38 punti di Derrick White, ma trema per l'infortunio di Porzingis. OKC gioca un grande ultimo quarto ed elimina New Orleans con un perentorio 4-0