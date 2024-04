Kristaps Porzingis ha lasciato il campo zoppicando nei minuti finali del primo tempo della vittoria in gara-4 contro gli Heat, per quello che - hanno comunicato i Celtics - appare essere un infortunio al polpaccio sinistro (il coinvolgimento del tendine d'Achille sarebbe escluso). Per saperne di più sulle reali condizioni del lungo lettone si aspetta l'esito degli esami

I playoff NBA continuano a essere condizionati dagli infortuni. Dopo i problemi fisici di tanti big - da Jimmy Butler a Kawhi Leonard - è toccato ora ai Celtics vedere una loro stella lasciare il campo zoppicando. A 2.27 dalla fine del primo tempo di gara-4 contro Miami (vinta poi nettamente 102-88) Porzingis è partito in palleggio verso sinistra e, senza alcun contatto con un avversario o apparente movimento sopsetto, si è subito fermato con una smorfia di dolore richiamando l'attenzione della propria panchina. Il lettone è tornato negli spogliatoi accompagnato da un assistente, coprendosi il volto con la maglia in un gesto di frustrazione per non fare più ritorno sul parquet. I Celtics hanno comunicato che si tratta di un problema muscolare al polpaccio sinistro, mentre sarebbe escluso un coinvolgimento del tendine d'Achille. Per capire di più sulla reale entità dell'infortunio e sui conseguenti tempi di recupero si attende però l'esito degli esami strumentali.