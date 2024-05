Milwaukee affrontava gara-5 con le spalle al muro, sotto 1-3 nella serie contro i Pacers e senza le sue due stelle Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, fuori per infortunio. Per evitare un'eliminazione che sarebbe stata assai dolorosa c'è voluta una grande prova di squadra, con Khris Middleton (29 punti e 12 rimbalzi) e Bobby Portis (29 punti e 10 rimbalzi) a prendersi il palcoscenico nella netta vittoria 115-92. Per ribaltare l'inerzia di una serie che sembrava ormai nelle mani di Indiana, però, ci vorrà un ulteriore scatto in avanti. Scatto che, come è facile intuire, sarebbe più facile se i Bucks potessero contare sui loro due giocatori migliori. E lo sa bene anche coach Doc Rivers, che nella conferenza stampa seguita a gara-5 si è lasciato andare ad un ottimismo nemmeno tanto velato. "Giannis e Dame sono molto, molto vicini al rientro" ha detto Rivers quando gli è stato chiesto dei due grandi assenti, confermando implicitamente che sia Antetokounmpo che Lillard potrebbero tornare in campo già per gara-6, in programma giovedì notte a Indianapolis.