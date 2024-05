A New York i Sixers, trascinati da un Tyrese Maxey assoluto protagonista con 46 punti segnati, rimontano nel finale e vincono al supplementare evitando l'eliminazione da parte dei Knicks. Una giocata difensiva di Evan Mobley decide gara-5 in favore di Cleveland, che supera Orlando nonostante un Paolo Banchero da 39 punti. Netta vittoria di Milwaukee su Indiana, la serie tra Bucks e Pacers non è ancora finita

