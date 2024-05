Arriva un altro premio assegnato dalla NBA per la stagione 2023-24 e stavolta va a premiare Brade Stevens, n°1 del front office dei Boston Celtics, votato come "Executive of the year", miglior dirigente di questa annata. Stevens ha "costruito" la squadra che ha dominato la stagione regolare, con gli innesti di Jrue Holiday e Kristaps Porzingis. Ecco la classifica completa dei 14 dirigenti che hanno ricevuto almeno un voto, ricordando che un voto per il primo posto vale 5 punti, per il secondo 3 e per il terzo uno