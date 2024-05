Jimmy Butler - 34 anni - dal 2019 è il giocatore simbolo dei Miami Heat, e il suo futuro sembra sarà ancora legato alla squadra della Florida. Al momento gli resterebbero ancora due anni di contratto, dall'estensione da 146 milioni in tre anni firmata la scorsa estate. Il giocatore - secondo quanto riporta Anthony Chiang del Miami Herald - punterebbe però a firmare un'ulteriore estensione nelle prossime settimane. L'obiettivo di Butler sarebbe di ottenere il massimo salariale che gli Heat possono garantirgli in questo momento, ovvero 113 milioni per i prossimi due anni (invece dei 101 che gli resterebbero per lo stesso periodo dal precedente accordo). In passato Miami ha dimostrato di essere molto rigida nelle trattative con i veterani (Wade finì a Chicago e poi a Cleveland, prima di tornare per chiudere la carriera). Il rischio però di ritrovarsi con un Butler 'arrabbiato' e ancora con due anni di contratto non adeguato, potrebbe spingere la dirigenza a venire incontro alle sue richieste.