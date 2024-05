La stagione di Phoenix è finita male, anzi malissimo, e le voci sul malcontento di Kevin Durant hanno cominciato a filtrare subito dopo l'eliminazione subita per mano di Minnesota. Il resto della NBA ha preso nota, perché anche a quasi 36 anni l'ex Nets e Warriors rimane un giocatore con pochi eguali nella lega. E in caso di rottura con i Suns, "Bleacher Report" ha provato a ipotizzare cinque approdi possibili per KD