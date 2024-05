Morto Darius Morris, ex scelta al Draft dei Lakers

L’ex giocatore dell’università di Michigan e veterano NBA Darius Morris è stato trovato morto nell’area di Los Angeles, come ha annunciato la sua famiglia. Le cause del decesso a soli 33 anni sono sconosciute: "Con grande tristezza annunciamo la scomparsa del nostro amato figlio, Darius Aaron Morris" ha comunicato la famiglia a TMZ. "In questo periodo di transizione, chiediamo il rispetto della nostra privacy e della nostra dignità". Dopo due anni con i Wolverines, di cui la seconda stagione a 15 punti, 4 rimbalzi e 6.7 assist di media, Morris era stato scelto al secondo giro del Draft del 2011 dai Los Angeles Lakers con la numero 41, rimanendo per due stagioni in gialloviola per un totale di 67 partite di cui 17 da titolare nel 2012-13. Successivamente ha vestito le maglie di Philadelphia, LA Clippers, Memphis e Brooklyn, sua ultima fermata con 38 partite disputate nel 2014-15. In totale ha disputato 132 partite con una media di 3.3 punti. Nella sua carriera ha disputato anche una stagione ai Southern Tigers in Cina e sette partite al Garvelines-Dunkerque in Francia nel 2019-20, la sua ultima esperienza in carriera da professionista. I Lakers hanno espresso sui social di avere il "cuore spezzato" per la sua prematura scomparsa.