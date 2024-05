All'attuale assistente allenatore di Joe Mazzulla a Boston gli Hornets hanno offerto un contratto quadriennale per affidargli una ricostruzione che dovrà necessariamente partire da LaMelo Ball (finalmente in salute) e da Brandon Miller. Ecco chi è il nuovo allenatore di Charlotte

Quattro anni di contratto, l’investitura per guidare la ricostruzione degli Hornets e riportarli ai playoff: Charles Lee, attuale assistente allenatore di Joe Mazzulla ai Boston Celtics, è il nuovo head coach di Charlotte, dove si siederà sulla panchina fino a quest’anno occupata da Steve Clifford. Solo 39 anni, Lee è da diverse stagioni considerato uno degli assistenti più qualificati di tutta la lega e anche un uomo di fiducia del nuovo presidente delle basketball operations degli Hornets Jeff Peterson, che lo ha scelto e con cui ha iniziato la sua carriera agli Atlanta Hawks. Proprio in Georgia è iniziata sotto coach Mike Budenholzer la carriera in panchina di Lee, che poi ha seguito il suo mentore anche ai Milwaukee Bucks prima di approdare – sempre da vice – a Boston. Ora la chance di poter guidare in prima persona una squadra NBA, che quest’anno ha chiuso con 21 vittorie e 61 sconfitte ma che può contare su tanto talento giovane, a partire da LaMelo Ball (che rientrerà da una stagione ai box per infortuni) e Brandon Miller, terzo classificato nel premio di matricola dell’anno alle spalle di Wembanyama e Holmgren.