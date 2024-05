Sulla stagione dei Sixers ha pesato l'infortunio di Joel Embiid. Senza la sua stella la squadra ha faticato molto, perdendo posizioni nella classifica della Eastern Conference. E il camerunese è tornato giusto in tempo per i playoff, pur essendo visibilmente lontanto dalla condizione migliore. L'eliminazione per mano dei Knicks ha chiuso in fretta l'annata di Philadelphia, che però attorno a Embiid e ad un Tyrese Maxey sempre più convincente può costruire un futuro di alto livello