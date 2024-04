Il secondo premio individuale della stagione 2023-24 va a Naz Reid dei Minnesota Timberwolves, votato come sesto uomo dell’anno. Dietro Reid arriva Malik Monk, secondo per quello che è il minor scarto (solo 10 punti) mai fatto registrare per questo premio da quando ha questo formato (2002-03) a oggi. Ecco la classifica completa dei 14 giocatori che hanno ricevuto almeno un voto, con il primo posto che valeva 5 punti, il secondo 3 e il terzo uno

