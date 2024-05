Dopo il finale controverso di gara-1, anche gara-2 tra New York e Indiana si rivela molto combattuta. La vincono i Knicks nonostante gli infortuni a Jalen Brunson, che riesce però a rientrare in campo e guida i suoi con 29 punti, e a OG Anunoby. Ai Pacers non basta il riscatto di Tyrese Haliburton, autore di una partita da 34 punti e 9 assist. Ora la serie si trasferisce a Indianapolis per gara-3. Risultati e highlights della notte di playoff NBA

