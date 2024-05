A breve distanza dal licenziamento di Frank Vogel, Phoenix ha già trovato il suo nuovo allenatore per la prossima stagione: Mike Budenholzer firmerà un contratto di 5 anni per complessivi 50 milioni di dollari. Al coach campione NBA con Milwaukee nel 2021 i Suns, reduci da un'annata più che deludente, chiederanno di costruire una squadra vincente attorno alle tre stelle Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Durant

La notizia circolava già da un ieri, ovvero dall'ufficializzazione del licenziamento di Frank Vogel, e ora a darne conferma è Shams Charania, insider di "The Athletic": Mike Budenholzer sarà il nuovo coach di Phoenix. L'ex campione NBA con Milwaukee e due volte allenatore dell'anno, peraltro originario proprio dell'Arizona, firmerà un contratto di 5 anni per complessivi 50 milioni di dollari. A Budenholzer, che in precedenza aveva allenato anche Atlanta, verrà chiesto di costruire una squadra vincente attorno alle tre stelle Bradley Beal, Devin Booker e Kevind Durant, nella speranza che gli riesca il bis di quanto fatto ai Bucks con Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday e Khris Middleton. Dopo la brusca conclusione della loro stagione, i Suns hanno quindi deciso di puntare proprio sull'allenatore che nelle Finals del 2021 gli aveva negato il sogno del primo titolo nella storia della franchigia.