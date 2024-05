Nella notte Minnesota ha sprecato il colpo del possibile KO tecnico nei confronti dei Nuggets, subendo una pesante sconfitta 90-117 per mano dei campioni in carica. E Anthony Edwards, autore di una prestazione mediocre, nel dopo partita non si è tirato indietro, assumendosi le responsabilità per la battuta d'arresto. Secondo la stella dei Timberwolves, però, la squadra risponderà già in gara-4 in programma domenica notte sempre a Minneapolis

Il processo di maturazione di Anthony Edwards non passa solo dal campo, dove i miglioramenti in aspetti del gioco come la selezione di tiro e l'applicazione in difesa sono già evidenti. A stupire, durante tutti questi playoff, è stata infatti la maturità mostrata davanti ai microfoni dalla stella dei Timberwolves. E in questo senso Edwards non si è smentito nemmeno dopo la battuta d'arresto di gara-3. Dopo aver perso nettamente 90-117 per mano di Denver, Ant, che già nel finale di partita era stato ripreso dalle telecamere nel tentativo di risollevare il morale dei compagni, si è preso le responsabilità della sconfitta. "Questa sconfitta è colpa mia, ho giocato senza energia e non me lo posso permettere" ha dichiarato Edwards, autore di una gara da 19 punti e 6 rimbalzi, "pensavo di averla e invece poi in campo ho giocato una partita piatta". Il fatto che i Nuggets, arrivati a Minneapolis con le spalle al muro, si siano riportati sotto 1-2, però non lo preoccupa troppo: "È solo una partita in una serie al meglio delle sette, sono sicuro che in gara-4 ci rifaremo".