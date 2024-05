La seconda parte di stagione non è stata facile per Tyrese Haliburton, e anche ai playoff la stella dei Pacers aveva fin qui faticato parecchio. Le sue prestazioni in gara-2 e gara-3, però, l'hanno fatto entrare in una classifca molto esclusiva. Solo altri 4 giocatori erano infatti riusciti in precedenza a mandare a referto due partite di playoff da più di 30 punti con più di 6 triple segnate. E i nomi accanto ai quali si trova ora l'ex Kings rappresentano il meglio nel ruolo degli ultimi 15 anni