Il finale di gara-3 tra Mavs e Thunder è tiratissimo e Oklahoma City decide di ricorrere al fallo sistematico su Dereck Lively II per mandarlo in lunetta. La tattica, resa celebre con il nome di "Hack-a-Shaq" ai tempi in cui ne era oggetto Shaquille O'Neal, costringe il rookie di Dallas a uscire addirittura dal campo pur di sfuggire alle attenzioni di Chet Holmgren. E Lively II infila comunque un ottimo 8/12 dalla lunetta, regalando la vittoria 105-101 ai suoi

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA