Anche in vista di gara-4 i Knicks dovranno rinunciare a un elemento chiave delle loro rotazioni come OG Anunoby. New York si presenta alla Gainbridge Fieldhouse avanti 2-1 nella serie, ma avrà bisogno di trovare la serata di grazia di qualche nome a sorpresa per aggiudicarsi la vittoria in trasferta. Allo stesso tempo, anche i Pacers dovranno recuperare qualche nuovo protagonista attorno a Tyrese Haliburton e Pascal Siakam. Ecco chi potrebbe decidere la sfida di questa sera in diretta dalle 21.30 su Sky Sport