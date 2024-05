Anthony Edwards aveva lasciato il parquet del Target Center dopo la sconfitta in gara-4 sfidando apertamente Jamal Murray. Per mandare un messaggio, e far capire ai Nuggets che erano stati capaci di vincere due volte nel Minnesota ma non per questo Edwards e i Timberwolves si sarebbero arresi. Solo che poi, in gara-5 – con la serie tornata in Colorado – il copione non è cambiato, e sono stati ancora i campioni NBA in carica a uscire vincenti, sull’onda di una prestazione leggendaria da parte dell’MVP NBA (premiato prima del via), Nikola Jokic. Dopo i fantastici 44 punti di gara-4, Edwards in campo questa volta non ha brillato (19 punti e 9 assist ma con 5/15 al tiro e 4 palle perse) ma lo ha fatto nel post-partita, regalando parole al miele per il suo avversario di serata. “Non riesco neppure a essere infuriato – ha dichiarato parlando di Jokic - perché è così forte che mi viene quasi da ridere. E l’ho detto fin da subito, dopo gara-1 - quando abbiamo vinto - e anche dopo gara-2. È per questo che è l’MVP, il miglior giocatore di basket al mondo, e lo ha dimostrato nelle ultime tre partite. Stasera è stato davvero speciale, credo sia giusto da parte mia rendergli onore: non so cosa avremmo potuto fare contro di lui, stasera: è stato il numero uno”.