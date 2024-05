All'ultima trade deadline gli Charlotte Hornets si sono liberati di Gordon Hayward cedendolo a Oklahoma City, dove il veterano ex Jazz e Celtics può avere una chance di giocarsi - a 33 anni - le sue carte per un titolo NBA. Ai Thunder non gli si richiede chissà che impatto, ma nei playoff per il momento, in 7 gare disputate, Hayward non ha ancora mai segnato. Stanotte (su Sky alle 3.30) OKC torna in campo contro Dallas. Metterà a referto il suo primo punto? Eviterà il "record"?