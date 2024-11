Ospite dal celebre streamer Kai Cenat, Andre Iguodala è tornato a parlare del suo premio di MVP delle Finals vinto nel 2015, sostenendo però che dovesse andare a Steph Curry: "Non so perché me lo abbiano dato, doveva andare a Steph. Lui ha cambiato il modo in cui si gioca a basket"

Andre Iguodala nel 2015 ha scritto una pagina della storia della NBA, diventando il primo giocatore di sempre a vincere il premio di MVP delle Finals pur non cominciando in quintetto tutte le partite della serie contro i Cleveland Cavaliers. Solo dopo gara-3 infatti è stato messo in campo sin dalla palla a due da coach Steve Kerr, aiutando i Golden State Warriors a ribaltare la serie grazie alla sua difesa su LeBron James e la sua precisione dall’arco. Ciò nonostante, lui stesso ancora non è convinto di essersi meritato un riconoscimento così prestigioso: ospite del celebre streamer Kai Cenat, Iguodala ha ribadito un concetto già espresso un anno e mezzo fa dopo il suo ritiro, cioè che il premio doveva andare a Steph Curry. “Non so perché me lo abbiano dato, doveva vincerlo Steph” ha detto rispondendo a una domanda sul paragone tra Curry e LeBron James. Successivamente ha aggiunto: “Io ho avuto impatto sulla serie facendo faticare di più LeBron, ma di certo non l’ho fermato. Se guardi le partite, noti come alcuni gli abbiano reso la vita più difficile. Ma Steph ha cambiato il modo in cui si gioca a pallacanestro: quante volte adesso si vedono giocatori tirare da tre? Peraltro ogni tanto mi viene da pensare che dovrebbero fermarsi, perché nessuno è come Steph”.