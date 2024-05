La vittoria per 4-1 nella serie contro Cleveland (dopo quella con lo stesso punteggio al primo turno contro Miami) proietta i Celtics in finale di conference. Una presenza quasi abituale, da quando Jaylen Brown e Jayson Tatum (l'anno seguente) sono diventati i leader di Boston. Una città che insegue un titolo NBA dal 2008 e che ora avrà la possibilità - contro la vincente di New York e Indiana - di giocarsi l'accesso alla finale NBA