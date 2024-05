Questa notte, vincendo gara-6 sul campo dei Pacers, i Knicks possono tornare alle finali della Eastern Conference dopo quasi un quarto di secolo. A guidarli, come ormai succede da due stagioni, sarà Jalen Brunson, che potrebbe anche eguagliare una leggenda del passato ancora nel cuore dei tifosi di New York. Anche perché per Brunson battere Indiana è quasi una questione di famiglia