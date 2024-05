I paragoni con sua maestà Michael Jordan dopo le prime due partite dominate in casa dei campioni in carica, i dubbi sulla sua reale consistenza dopo le prove opache in gara-3 e gara-5. La verità per la stella appena 22enne di Minnesota - per ora - sta forse nel mezzo. Quel che è certo è che il ragazzo non manca di personalità. Dopo l'ultima netta sconfitta a Denver Edwards aveva lasciato il campo dando appuntamentto per gara-7 allo staff dei Nuggets, come ha confermato dopo la vittoria che ha pareggiato la serie sul 3-3. "C'eravate anche voi no? - ha riocrdato ai giornlisti in sala stampa - Ho detto 'Ci vediamo in gara-7 figli di put***a'" (sotto il video). E Ant ha mantenuto la parola, guidando i suoi a una travolgente vittoria in gara-6 115-70, segnando 27 punti in 34 minuti sul parquet. E prima di lasciare il campo con ancora 8.33 da giocare nel quarto quarto, con Minnesota sul +36, Edwards ha mostrato paltealmente al pubblico il gesto del 7... "Si va a gara-7 ragazzi". Tifosi in delirio mentre lui andava a riposarsi in panchina con la partita ormai in tasca. L'accesso alla finale della Western Conference si giocherà quindi domenica in Colorado, un'altra occasione per Ant-Man per scalare i gradini che portano al vertice della lega.