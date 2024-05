Edwards, il giocatore più irresistibile della NBA

Non solamente le giocate impossibili, le schiacciate perentorie e le sfide agli avversari in campo: nel corso degli ultimi anni Anthony Edwards è diventato uno dei personaggi più irresistibili e divertenti della lega, sfruttando le sue espressioni e la sua genuinità per "sfondare" anche al cinema. Tra conferenze stampa surreali e risposte sorprendenti, ecco il meglio della giovane superstar che ha riportato i Minnesota Timberwolves alle finali di conference dopo 20 anni

Il talento in tutti gli sport Sin dal suo ingresso nella lega Edwards ha dimostrato grande personalità: in questa intervista comincia dicendo che sarebbe potuto diventare un giocatore di baseball da MLB e finisce per sostenere di poter essere il numero 1 in qualsiasi sport sin dal giorno uno, per l'incredulità dell'intervistatrice.

Il Michael Phelps del Minnesota Sempre sul filone delle intervista impossibili sulle sue doti sportive, in questa sostiene di essere un nuotatore provetto al livello di Michael Phelps e invita tutti i tifosi a unirsi a lui durante l'estate nei suoi giri al lago.

Quando si è distratto per l'accento del giornalista Le sue conferenze stampa sono sempre state uno show: qui si distrae ammaliato dall'accento irlandese del giornalista collegato da remoto ai tempi del Covid-19 e chiede di ripetere la domanda: "Voglio parlare come te, mi sono distratto".

Quando non conosceva Alex Rodriguez Alex Rodriguez è uno dei giocatori di baseball più famosi di tutti i tempi nonché un volto molto noto in tutti gli Stati Uniti, e qualche anno fa è entrato nella proprietà dei Minnesota Timberwolves. Quando gli è stato chiesto un commento, però, Edwards ha ammesso di non sapere chi fosse. approfondimento Edwards da non credere: "A-Rod? Non so chi sia"

Quando è andato in conferenza col sacchetto di Popeye Ant non ha mai nascosto la sua passione per i fast food, presentandosi una volta con un sacchetto di Popeye (celebre catena di pollo fritto) sotto il tavolo durante la conferenza stampa. In un'altra si presentò chiedendo un attimo ai giornalisti: doveva prima concludere il suo ordine da McDonalds.

Il leggendario ruolo di Kermit Wilts in "Hustle" Nel 2022 è uscito il film Hustle, diretto e interpretato da Adam Sandler nel ruolo di uno scout a caccia di talenti in giro per il mondo, scovando "Bo Cruz" interpretato benissimo da Juancho Hernangomez. A rubare la scena è però il 20enne Edwards nel ruolo del rivale di Cruz, Kermit Wilts: le sue scene in cui fa trash talking sono estremamente credibili e lo hanno reso un piccolo culto tra gli appassionati. approfondimento "Bo Cruz" Hernangomez spiega il successo da attore

Le conferenze stampa con Towns Durante questi playoff le sue conferenze stampa insieme a Karl-Anthony Towns sono diventate un culto a parte, assolutamente imperdibili per i tempi comici che i due hanno sviluppato non solamente in campo ma soprattutto fuori. approfondimento Edwards e Towns, la conferenza stampa è uno show

La risposta a Charles Barkley Quando Charles Barkley ha ammesso candidamente che non mette piede a Minneapolis da 20 anni, Edwards ha usato un’espressione colorita per dargli il benvenuto: “Porta qui il tuo c…" ha detto in diretta nazionale, in una risposta diventata rapidamente virale.