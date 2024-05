Edwards e Towns, la conferenza stampa è uno show

Come da tradizione in questi playoff, anche dopo gara-7 Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns si sono presentati insieme in conferenza stampa e hanno regalato spettacolo, con battute e tempi da duo comico di grande esperienza. Dalla risposta “Quanto altro ancora dobbiamo perdere” alle prese in giro per Rudy Gobert, ecco il meglio del loro repertorio

Sin dalla prima serie di questi playoff dopo ogni partita Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns si presentano insieme in conferenza stampa. Un duetto che è diventato un piccolo cult per i tifosi dei Minnesota Timberwolves e gli appassionati di NBA in genere, perché i due si intendono al volo e hanno tempi comici notevolissimi. Dopo la grande vittoria in gara-7 sul campo dei Denver Nuggets Ant e KAT hanno dato spettacolo, a partire da un’esilarante risposta data al giornalista Vincent Goodwill. Quando è stato chiesto loro se sentissero di dover perdere nelle fase avanzate dei playoff prima di poter vincere il titolo, Towns ha risposto stralunato: “Abbiamo perso anche l’anno scorso ai playoff, pure l’anno prima… Quanto altro ancora dobbiamo perdere? Dannazione” scatenando l’ilarità dei presenti in sala stampa. Il canestro di Gobert: "Lì ho capito che Dio era con noi" I due hanno preso di mira anche il loro compagno di squadra Rudy Gobert, che a 7 minuti dalla fine del quarto periodo ha segnato un miracoloso canestro in svitamento allo scadere dei 24 secondi. “Quando Ru ha segnato il turnaround ho pensato: ‘Ok, li abbiamo battuti’. Una roba del genere ammazzerebbe chiunque” ha detto Edwards, mentre Towns ha rincarato la dose: “Lì ho capito che Dio era con noi”.

Towns: "Dopo tutto quello che ho visto in nove anni…" I T’Wolves tornano alle finali di conference a 20 anni dall’ultima molta, e Towns non ha dimenticato quanto sono stati difficili i 9 anni passati nella franchigia fino a questo momento. Quando si è messo a ricordarli (“Ho visto cose in questi nove anni da quando sono qui…”), Edwards lo ha fermato subito con una parolaccia: “Fan…o i 9 anni, conta solo questo”.

Ant: “Coach Finch è il migliore in NBA” Facendosi un attimo più seri, Edwards ha riservato per coach Chris Finch parole d’amore puro, indicandolo come il miglior allenatore della lega. “Non risparmia niente a nessuno: se KAT sbaglia o io sbaglio, ci sta addosso. E lo fa indipendentemente da chi tu sia. Questo lo rende il nostro capo”.

Edwards: "Jaden McDaniels è l’MVP delle ultime due serie" Come già fatto anche davanti alle telecamere di TNT, Edwards ha indicato in Jaden McDaniels il vero MVP dei playoff dei Timberwolves fino a questo momento, per il suo straordinario lavoro difensivo ma anche la capacità, specialmente nelle ultime partite, di incidere anche nella metà campo offensiva. “Jaden McDaniels” ha ripetuto prima di alzarsi dalla conferenza stampa, mentre Towns lo prendeva in giro: “È qui solo da tre anni, scusatelo”.

La risposta a Barkley: "Porta qui il tuo c…" Edwards aveva già parlato con TNT al termine della partita, e quando Charles Barkley ha ammesso candidamente che non mette piede a Minneapolis da 20 anni, Edwards ha usato un’espressione colorita per dargli il benvenuto: “Porta qui il tuo c…” ha detto in diretta nazionale.

Edwards: "Ho messo le manette a Jamal Murray" In un ambiente molto meno formale, Edwards si è anche tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti di Jamal Murray, dicendo ai suoi amici “Gli ho messo le manette” per sottolineare i grandi problemi avuti dal canadese nella seconda metà di gara, realizzando solo 6 punti dopo i 29 segnati nei primi 27 minuti di partita.

