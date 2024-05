La NBA ha annunciato i due quintetti ideali delle matricole per la stagione 2023-24. Nel primo quintetto spiccano Victor Wembanyama e Chet Holmgren, entrambi votati all'unanimità dai giurati che hanno deciso le selezioni dando due punti per il primo quintetto e uno per il secondo. Ecco i 10 migliori rookie dell'annata che sta per concludersi