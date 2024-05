I 12 migliori giocatori del 2° turno secondo ESPN

21/25

Solo una gara-7 statisticamente sottotono da 16 punti con 6/24 al tiro gli ha tolto il secondo posto in questa classifica, ma aver raggiunto le prime finali di conference in carriera a 22 anni basta e avanza — per di più andando a vincere in casa dei campioni in carica. I suoi 27.7 punti, 5.1 rimbalzi e 5.7 assist di media contro Denver sono stati accompagnati dal 61% di percentuale reale: Derrick Jones Jr., che avrà il compito di fermarlo, è avvisato