In gara-1 i Pacers sfoderano una grande prestazione, giocando ampiamente alla pari contro i favoritissimi Celtics. E a 10 secondi dalla fine Indiana ha 3 punti di vantaggio e la palla in mano, ma da lì in poi una sequela di errori regala a Boston la possibilità di rimontare e quindi di vincere 133-128 al supplementare. La sconfitta brucia e coach Rick Carlisle in conferenza stampa si assume le colpe della sciagurata gestione degli ultimi, decisivi possessi

La tripla con cui Jaylen Brown manda gara-1 delle finali della Eastern Conference al supplementare rimarrà con ogni probabilità nella storia dei playoff NBA, un po' perché si tratta di una prodezza individuale e un po' perché molto dell'andamento della serie tra Celtics e Pacers potrebbe alla fine risultarne influenzato. A far discutere, poi, è la decisione della panchina di Indiana di non commettere fallo e mandare in lunetta uno degli avversari, preferendo rischiare la tripla del possibile pareggio, poi effettivamente arrivata. Una scelta di cui nella conferenza stampa del dopo partita si assume completamente le colpe Rick Carlisle, che nell'analisi degli errori commessi va anche un po' più nello specifico. "Mi è piaciuto come i ragazzi hanno combattuto stasera" ha esordito Carlisle, "questa sconfitta è interamente colpa mia". Il coach dei Pacers specifica poi quale sia stato a suo parere il momento decisivo della gara, che secondo Carlisle precede la decisione di non fare fallo sull'ultimo attacco dei Celtics. "Con 10 secondi da giocare, avrei dovuto chiamare time out, avanzare la palla e trovare un modo di andare in lunetta per chiudere la partita". Il riferimento è al possesso precedente a quello che porta al canestro di Brown, in cui dopo un errore al tiro e il fallo di Jayson Tatum, Andrew Nembhard effettua la rimessa con un passaggio azzardato verso Pascal Siakam che si trasforma in una palla persa e regalata a Boston. "Dobbiamo restare comunque concentrati e continuare a giocare come abbiamo fatto oggi" ha quindi ribadito Carlisle, "ci riproveremo giovedì".