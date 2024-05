La notizia della sua esclusione dai quintetti All-NBA è arrivata ieri, ma J aylen Brown , invece di reagire subito a caldo, magari attraverso i social come fatto da altri colleghi, ha atteso il fischio d'inizio di gara-2 per dire la sua. E la risposta dell'ala dei Celtics è arrivata chiara e netta: i 40 punti con cui Brown ha guidato i suoi alla vittoria che vale il colpo del 2-0 nella serie pareggiano infatti il suo career high ai playoff risalente a due anni fa. Anche allora si trattava delle finali della Eastern Conference , nello specifico di gara-3 contro Miami , persa per 109-103 . Boston quella serie l'avrebbe comunque vinta, arrivando alle Finals . Traguardo più che mai vicino anche in questa stagione e, stando a sentire il diretto interessato, unico vero obiettivo importante da prendere il considerazione.

In testa ci sono solo le Finals

Il risultato dei voti per i quintetti All-NBA, tutto sommato, non sembra però essere stato un fattore in grado di motivare Brown. In effetti, a differenza di quanto successo per colleghi come l'avversario di serata Pascal Siakam, l'eventuale presenza tra i 15 migliori giocatori della stagione non avrebbe avuto grande impatto economico per Brown, che, dopo essere entrato nel secondo quintetto nel 2023, aveva firmato il sontuoso rinnovo quinquennale da oltre 300 milioni di dollari complessivi con Boston la scorsa estate. "Siamo a due partite dalle Finals" ha risposto il diretto interessato nel dopo partita quando gli è stato chiesto della sua esclusione, "e quindi onestamente non ho nemmeno il tempo di fregarmene".