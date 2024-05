L'inizio della carriera da professionista di Caitlin Clark non era stato fin qui dei più semplici, perché le sue Fever avevano perso tutte e cinque le prime partite della stagione. Nella notte, però, è arrivato il primo successo, anche grazie alla tripla decisiva della prima scelta all'ultimo Draft. E la sua presenza a Los Angeles ha mandato in tilt i botteghini della Crypto.com Arena, mai così piena nemmeno per le partie di LeBron James e compagni

Ottenere l'appoggio incondizionato di una leggenda come LeBron James, segnare la tripla decisiva nella prima vittoria da professionista e sbancare il botteghino di uno dei palazzetti più importanti degli Stati Uniti e del mondo. Benvenuti nella vita di Caitlin Clark, che dopo cinque sconfitte consecutive ha finalmente trovato il suo primo successo in WNBA. E non si tratta certo di un successo qualsiasi, perché sul campo delle L.A. Sparks dell'altra giovane stella Cameron Brink, scelta alla seconda posizione dell'ultimo Draft proprio dietro a Clark, l'ex Iowa ha faticato ancora al tiro (4/14 dal campo per 11 punti totali), ma ha messo la tripla del sorpasso che a 40 secondi dalla fine ha sancito il sorpasso di Indiana. La partita, poi finita 78-73 per le Fever, ha anche fatto segnare un record straordinario. I paganti alla Crypto.com Arena, quasi tutti accorsi proprio per vedere Clark all'opera, erano infatti 19.103. Si tratta di un tutto esaurito mai fatto registrare prima nemmeno dai Lakers, arrivati al massimo a 18.997 spettatori. E dopo aver collezionato la sua prima vittoria in WNBA e aver conquistato la città di Los Angeles, il cammino di Clark prosegue verso nuove mete.