Nelle ultime settimane il fenomeno Caitlin Clark è stato al centro delle attenzioni degli appassionati di basket , in particolare negli Stati Uniti, e come inevitabile le luci della ribalta hanno generato anche delle critiche per la giovane stella delle Indiana Fever . Clark , al suo esordio in WNBA , ha fatto registrare qualche passaggio a vuoto , subito sottolineato da una parte dei media. La partenza disastrosa della squadra , che ha perso tutte e 5 le prime partite , non ha di certo aiutato e la prima scelta al Draft 2024 ha quindi iniziato a fare conoscenza con il lato oscuro, o quantomeno con quello spiacevole, della fama. Un lato che LeBron James conosce molto bene.

Da LeBron per Caitlin

"Faccio il tifo per Caitlin Clark" ha dichiarato apertamente James nell'ultima puntata del podcast condiviso con JJ Redick, "perché sono passato attraverso ciò che sta passando lei ora". LeBron ha quindi proseguito il suo ragionamento con un suggerimento rivolto alla giovane collega: "Non credo che debba farsi coinvolgere personalmente in tutte le cose che si stanno dicendo", per poi aggiungere che "quello che Clark sta facendo è portare molte persone nuove verso il basket, gente nuova che ora guarda il nostro sport". E, per concludere, il super veterano ha lanciato il suo monito: "Non roviniamo tutto quello che sta succedendo: Caitlin Clark è il moitivo per cui in WNBA succederanno un sacco di grandi cose".