Non è certo la sua prima impresa in NBA, ma la tripla con cui ha regalato ai suoi Mavs gara-2 delle finali della Western Conference contro Minnesota sembra aver lanciato definitivamente Luka Doncic tra i grandissimi della lega. A riconoscerlo è anche Kyrie Irving, che per il compagno scomoda un paragone non da poco. E a Dallas intanto festeggiano ricostruendo con i droni il canestro della vittoria sui T'Wolves

Ci sono momenti che nella carriera di un giocatore, anche di chi è già arrivato da tempo ai massimi livelli, segnano un ulteriore passo in avanti. La tripla con cui Luka Doncic ha deciso gara-2 delle finali di Conference a Ovest sembrerebbe uno di questi. Tanto è vero che a celebrare la grandezza dello sloveno è un compagno di squadra che di fenomeni ne ha visti molti sul parquet, giocando con quello che è probabilmente il più grande di tutti. "Sono meravigliato e non è un termine che uso alla leggera" ha commentato Kyrie Irving dopo la partita, "so che c'erano dei dubbi su Luka quando è entrato nella lega, ma penso che qualcuno si stia rimangiando la parola adesso". Irving, che in gara-2 contro Minnesota ha recitato perfettamente la parte del secondo violino con 20 punti e 5/7 da tre, scomoda per Doncic un paragone non da poco: "Poterlo osservare mentre diventa uno dei più grandi di sempre è grandioso, e non è una cosa che io dia per scontata perché ho giocato con uno dei più grandi di sempre, forse il più grande di sempre". Il riferimento è ovviamente a LeBron James, con cui Irving ha condiviso gli anni a Cleveland. E se il rapporto con James a un certo punto è andato incrinandosi, l'ex anche di Celtics e Nets non sembra voler ripetere lo stesso errore.