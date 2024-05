Dopo aver vinto in volata gara-1 delle finali della Western Conference, i Mavericks passano in trasferta a Minnesota anche in gara-2. A suggellare la rimonta e il sorpasso degli ospiti, finiti anche a -18, è la tripla finale di Luka Doncic in faccia a Rudy Gobert. Per lo sloveno tripla doppia da 32 punti, 13 assist e 10 rimbalzi al termine della partita. Dallas vince 109-108 e si porta così avanti sul 2-0 nella serie