Presente a Berlino per seguire le Final Four di Eurolega, Giannis Antetokounmpo ha potuto gioire per il successo del fratello Kostas con il Panathinaikos. Dopo la vittoria in finale contro il Real Madrid, la stella dei Bucks si è complimentata con Ergin Ataman, coach dei greci, definendolo "il miglior coach al mondo". E Giannis si è lasciato andare anche ad un auspicio per il futuro, in cui non gli dispiacerebbe farsi allenare proprio da Ataman

