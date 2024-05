Edwards vola: è la schiacciata dei playoff. VIDEO

Giocata sensazionale di Anthony Edwards, che nel terzo quarto di gara-3 ha dato il via a una sequenza di giocate strepitose con una schiacciata torreggiante sulla testa del miglior stoppatore di questi playoff, Daniel Gafford. Il suo volo e i suoi canestri però non sono bastati ai T'Wolves per evitare il 0-3 nella serie contro Dallas: per lui 26 punti, 9 rimbalzi e 9 assist con 5 palle perse

Anthony Edwards aveva promesso tutt'altro atteggiamento e numero di tiri dopo due partite in chiaroscuro per cominciare le prime finali di conference della carriera, e non ha tradito le attese. La giovane stella dei Minnesota Timberwolves è stata aggressiva da subito, tirando 11 volte nel primo tempo e 24 alla fine, chiudendo come top scorer dei suoi con 26 punti a cui ha aggiunto 9 rimbalzi e 9 assist con 2 recuperi. Nel suo match però ci sono anche 5 palle perse e percentuali non eccezionali (11/24 di cui 0/2 da tre e 4/6 ai liberi), per quanto nel terzo quarto abbia realizzato probabilmente la schiacciata più bella di questi playoff. Con 6:16 da giocare, Edwards ha attaccato andando a sinistra e a 2.63 metri dal canestro ha staccato i piedi da terra, detonando sulla testa del miglior stoppatore NBA Daniel Gafford per affondare la schiacciata.