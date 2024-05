Indiana è sotto 3-0 e rischia di chiudere la sua stagione con un "cappotto" alle finali della Eastern Conference contro i Celtics. Coach Rick Carlisle ha ancora il dubbio di Tyrese Haliburton, fuori in gara-3, e prova a motivare i suoi con ogni mezzo possibile. L'appuntamento con gara-4 è In diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW dalle 2.00 di questa notte con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Sulla lavagna dello spogliatoio dei Pacers potrebbero esserci due scritte: 0-3 , ovvero la situazione attuale nel confronto con Boston , e 0-154 , ovvero il record ai playoff per le squadre che hanno perso le prime tre partite di una serie . Sull' orlo dell'eliminazione , d'altronde, a Indiana non possono che provare a raccogliere tutte le motivazioni possibili per provare quantomeno a evitare il "cappotto" nelle finali della Eastern Conference . Battere i Celtics in gara-4 n on sarà facile, soprattutto perché la presenza di Tyrese Haliburton , stella della squadra e motore dell'attacco già fuori in gara-3 , rimane in forte dubbio . E allora non resta che puntare tutto sulla foga agonistica , come ha fatto intendere coach Rick Carlisle alla vigilia della sfida.

(Non) è qui la festa

Nel caso in cui i Celtics dovessero vincere anche gara-4, il loro trionfo come campioni della Eastern Conference andrebbe celebrato come da tradizione proprio sul parquet di Indianapolis. La NBA, quindi, comprensibilmente si sta organizzando per non farsi trovare impreparata all'eventuale colpo del 4-0 per Jayson Tatum e compagni, ma la cosa non va giù a Carlisle. "Ho appena saputo che la lega si sta organizzando per la premiazione sul nosto campo. Credo che sia una cosa che dovrebbe far ribollire il sangue ai nostri giocatori e anche ai nostri tifosi" ha infatti dichiarato il coach dei Pacers, nel chiaro tentativo di scaldare sia i suoi giocatori che l'ambiente. Ambiente che, c'è da immaginarlo, sarà a maggior ragione incandescente questa notte alla Gainbridge Fieldhouse. L'appuntamento, per chi si tova su questa sponda dell'Atlantico, è invece con la diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW dalle 2.00 di questa notte con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.